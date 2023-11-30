В ОЭЗ "Иннополис" зашли еще 13 резидентов и партнеров

Объем инвестиций в новые проекты оценили в 4,6 млрд рублей

КАЗАНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Более 10 новых резидентов и партнеров вошли в состав особой экономической зоны "Иннополис" по итогам финального в 2023 году заседания наблюдательного совета. Суммарный объем инвестиций в новые проекты составит более 4,6 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе ОЭЗ.

"Состоялось заключительное в этом году заседание Наблюдательного совета ОЭЗ "Иннополис", на котором были рассмотрены 13 высокотехнологичных проектов с общим объемом инвестиций более 4,6 млрд рублей. По итогам заседания резиденты получат необходимые офисные и производственные площади, налоговые льготы, доступ к высококвалифицированным кадрам, сервисам и мероприятиям особой экономической зоны", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что будет создано более 600 высокотехнологичных рабочих мест.

В частности, для реализации технико-внедренческой деятельности на площадках ОЭЗ "Иннополис" в Верхнеуслонском районе был одобрен проект ООО "Хайрус". Это программно-аппаратный комплекс, который позволит создавать умные операционные и транслировать медицинские операции в любую точку мира в реальном времени в высоком разрешении. ООО "Диджиталбизфэктори" займется созданием безопасных отказоустойчивых продуктов уровня Interprice для управления IT-инфраструктурой в среднем и крупном бизнесе. ООО "Айтисфера" - модернизацией платформы ExactFarming, позволяющей участникам агробизнеса эффективно управлять урожаем и другими процессами.

"Для реализации промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ "Иннополис" в Верхнеуслонском районе одобрен проект ООО "ТА-Информационные технологии" по разработке и запуску серийного производства высокоскоростных промышленных и портативных коммутаторов, в том числе для центров обработки данных. Площадь предприятия - более 4,3 тыс. кв. м", - сообщили в пресс-службе.

Также одобрили несколько проектов, которые будут осуществлять деятельность на площадках ОЭЗ в Лаишевском районе. Партнерами особой экономической зоны "Иннополис" стали ООО "Техтранс - ЛАБ", которое будет создавать системы безопасности на основе компьютерного зрения для объектов железнодорожной инфраструктуры, ООО "Комплексные Инфосистемы", занимающееся разработкой платформы для построения автоматизированных систем управления для промышленных и гражданских объектов и несколько других.

"Постоянный приток новых резидентов в технопарк "Иннопарк" и индустриальный парк "Лаишево" особой экономической зоны "Иннополис" способствует динамичному развитию производственного сектора и повышению конкурентоспособности Татарстана", - цитирует пресс-служба заместителя премьер-министра республики Романа Шайхутдинова. Как уточнили в пресс-службе, сегодня без учета новых компаний деятельность в ОЭЗ "Иннополис" осуществляет 331 компания: 133 резидента, 59 партнеров и 139 стартапов.