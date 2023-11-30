"Славнефть" получила за 9 месяцев 12,038 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

За первое полугодие прибыль составила 82 млн рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Славнефть" - совместное предприятие "Роснефти" и "Газпром нефти" - по итогам января - сентября 2023 года получила прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 12,038 млрд рублей. За первое полугодие прибыль составила 82 млн рублей, говорится в отчете компании.

Данные за 2022 года "Славнефть" не раскрывала.

Выручка компании за девять месяцев составила 273,313 млрд рублей, за первое полугодие она находилась на уровне в 80,661 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения за январь - сентябрь текущего года составила 15,776 млрд рублей.

"Славнефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России по объему добычи нефти. Нефтеперерабатывающий комплекс "Славнефти" включает два крупных предприятия - ПАО "Славнефть-ЯНОС" (Ярославская область) и ОАО "Мозырский НПЗ" в Белоруссии.