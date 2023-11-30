В "Эксмо" рассказали, что станет главной проблемой в книжном деле в 2024 году

По словам гендиректора издательства Евгения Капьева, "и в Москве, и в регионах колоссальный дефицит людей, которые, условно, занимаются производством"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Нехватка сотрудников типографий усиливается, это станет одной из основных проблем, с которой книгоиздательское дело столкнется в 2024 году. Такое мнение в беседе с журналистами выразил гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.

"Основная проблема, которая будет в следующем году, которая всех волнует, - это человеческий фактор и затраты на персонал. И в Москве, и в регионах колоссальный дефицит людей, которые, условно, занимаются производством", - сказал он в кулуарах ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction.

При этом, говоря о состоянии российского книжного рынка, находящегося под влиянием западных санкций, Капьев указал на его рост. "И в прошлом году, и в этом году он растет. Мы смогли вовремя переориентироваться на Азию, у нас всегда была большая доля русских авторов. Наши топ-авторы, например Пелевин и Маринина, всегда успешно конкурировали с лучшими западными писателями, зачастую продавались больше. Соответственно, когда возникли проблемы, нам удалось частично их нивелировать, и, в отличие от других отраслей, от нас ушло очень небольшое количество контрагентов", - сказал гендиректор "Эксмо".

Юбилейная, 25-я ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction проходит с 30 по 3 декабря в Гостином дворе. Международная ярмарка познавательной литературы проходила в Центральном доме художника (ЦДХ) ежегодно с 1999 года, с 2019 года она проводится в Гостином дворе. С 2023 года ярмарку проводят два раза в год. За время существования площадки ее почетными гостями были представители Франции, Германии, Японии, Финляндии, других стран. Ярмарка будет проходить при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.