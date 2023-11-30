Мишустин: доходы бюджета РФ увеличились на 3% по сравнению с прогнозом за счет роста ВВП

Как отметил премьер-министр, благодаря решениям президента Владимира Путина, помощи различным отраслям и гражданам, российская экономика развивается вопреки внешним вызовам

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Рост ВВП РФ привел к увеличению доходов бюджета РФ на 3% по сравнению с прогнозными цифрами, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"По предварительной оценке Минэкономразвития, за январь - октябрь рост ВВП составил 3,2%, причем наиболее сильная динамика наблюдалась в сфере обрабатывающей промышленности - почти 7,5%. Все это отразилось на доходах федерального бюджета, за отчетный период, за девять месяцев, они были больше прогнозных значений на три с лишним процента", - сказал Мишустин.

В целом он отметил, что благодаря решениям президента, помощи различным отраслям и гражданам, российская экономика развивается вопреки внешним вызовам.

"Некоторое снижение поступлений от нефтегазового сектора из-за перенастройки логистики компенсировано перечислениями налогов на добавленную стоимость и на прибыль, различными акцизами и другими ненефтегазовыми платежами, что стало следствием повышения деловой активности, расширения действующих и запуска новых проектов внутреннего производства важных для промышленности и людей товаров", - добавил глава кабмина.