Дефицит бюджета Псковской области в 2024 году увеличится до 3 млрд рублей

Доходы бюджета ожидаются в размере 52,47 млрд рублей, расходы - 55,55 млрд рублей

ПСКОВ, 30 ноября. /ТАСС/. Депутаты Псковского областного собрания приняли в первом чтении региональный бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов с дефицитом, который увеличился до 3 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС. На данный момент доходы бюджета в следующем году ожидаются в размере 52,47 млрд рублей, расходы - 55,55 млрд рублей, однако эти цифры, по прогнозам региональных властей, не окончательные - они будут скорректированы в процессе рассмотрения проекта бюджета.

"Ставлю на голосование проект закона [об областном бюджете] в первом чтении. Решение принято", - сказал спикер регионального парламента Александр Котов.

По данным пресс-службы Псковского областного собрания, в период подготовки проекта бюджета ко второму чтению цифры будут скорректированы. "Уже известно о поступлении дополнительных средств из федерального бюджета в размере 4,1 млрд рублей, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности", - говорится в сообщении.

В конце ноября 2022 года депутаты Псковского областного собрания одобрили в первом чтении проект бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с дефицитом на уровне 2,8 млрд рублей. На тот момент на этапе первого чтения были зафиксированы доходы в размере 45,12 млрд рублей, расходы - 47,98 млрд рублей.

О бюджете

Депутаты в конце декабря 2022 года приняли в трех чтениях бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с дефицитом в 2,86 млрд рублей. На тот момент доходы Псковской области на 2023 год были запланированы в размере 51,5 млрд рублей, расходы - 54,36 млрд рублей. Текущие доходы областного бюджета 2023 года составляют более 59 млрд 387 млн рублей, расходы - свыше 63,1 млрд рублей.

Цифры, обозначенные в проекте областного бюджета на 2024 год, могут быть изменены - возможные корректировки связаны с уточнением параметров федерального бюджета. Ко второму чтению над законопроектом о бюджете будет работать согласительная комиссия, в которую вошли депутаты и представители областной администрации.