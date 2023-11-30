ЦБ рекомендовал компаниям РФ переходить на международные расчеты в дружественных валютах

По словам главы департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, это позволяет улучшить ситуацию с расчетами

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Банк России рекомендует компаниям переходить на расчеты в валютах дружественных стран или рублях. Об этом на пресс-конференции заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

"В целом наша рекомендация - переходить на расчеты в валютах дружественных стран, на расчеты в рублях. Это позволяет улучшить ситуацию с расчетами", - сказала она.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин указал, что Банк России с началом усиления санкций против РФ так и не сформировал надежные маршруты исполнения трансграничных платежей в разных валютах. Это затрудняет своевременное зачисление выручки от экспорта, подчеркнул он.