МЭР объявило новый отбор проектов по программе льготного кредитования туризма

Эта мера поддержки позволит создать до 48 тыс. новых гостиничных номеров, отметили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Новый отбор проектов по программе льготного кредитования развития туристической инфраструктуры стартовал в России 30 ноября. Эта мера поддержки позволит создать до 48 тыс. новых гостиничных номеров, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Минэкономразвития России объявляет отбор проектов по программе льготного кредитования в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". <…> Эта мера поддержки позволит создать до 48 тыс. новых гостиничных номеров и обеспечит возможность развития новых точек притяжения", - говорится в сообщении.

Реализация программы позволит нарастить долю гостиничных проектов категории три - четыре звезды. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Кроме того, в программу добавлена возможность создания крупных инвестиционных проектов - круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов, сообщает министерство.

"По просьбе бизнеса мы расширили программу. Это позволит реализовать масштабные проекты с большим объемом инвестиций, в том числе без номерного фонда, и создать новые центры притяжения в регионах. Эти объекты - наиболее перспективные с точки зрения привлечения туристов", - отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Новый отбор продлится до 20 января 2024 года. Обязательным условием, необходимым для поддержки проектов по строительству круглогодичных парков развлечений и аквапарков, является число посещений - не менее 1 млн человек в год через два года после ввода в эксплуатацию. Для горнолыжных курортов показатель составляет не менее 450 тыс. человек в год через два года после ввода в эксплуатацию или реконструкции. Также установлена предельная стоимость строительства в расчете на один номер в зависимости от категории звездности.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что программа льготного кредитования развития туристической инфраструктуры признана одним из наиболее эффективных инструментов поддержки отрасли, которые будут продолжены. Благодаря этой мере в сферу туризма уже привлечено более 300 млрд рублей.