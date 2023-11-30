Кабмин на заседании обсудил меры по поддержке сельского туризма

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, благодаря принятому решению владельцы и крестьянских, и фермерских хозяйств смогут активнее работать по туристическому направлению

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российское правительство приняло решение снять запрет на расселение туристов в гостевых домах, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он рассказал, что в сельской местности приезжим зачастую предлагают поселиться в жилых домах, находящихся на землях сельхозназначения. "Это такие небольшие гостевые дома, где раньше официально нельзя было оказывать услуги по временному размещению путешественников", - пояснил премьер. "Теперь такое ограничение снимается, соответствующий законопроект есть в нашей сегодняшней повестке", - сказал Мишустин.

Он отметил, что благодаря принятому решению владельцы и крестьянских, и фермерских хозяйств смогут активнее работать по туристическому направлению. "Приглашаю, кстати, к сотрудничеству и бизнес, и граждан", - добавил глава кабмина, обратив внимание на то, что спрос на агротуризм в стране растет. По словам Мишустина, это является хорошим стимулом как для самой туристической отрасли, так и всех смежных сфер. "Правительство будет и дальше способствовать развитию сферы гостеприимства, в том числе и на селе", - пообещал он, подчеркнув, что это будет способствовать как развитию малого и среднего агробизнеса, так и продвижению региональных брендов.