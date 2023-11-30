"Почта России" оценила доход от продажи непрофильных активов в порядка 20 млрд рублей

Глава "Почты" Михаил Волков сообщил, что пока компания выручила только 112 млн рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Доходы "Почты России" от реализации непрофильных активов могут составить порядка 20 млрд рублей, однако пока компания выручила только 112 млн рублей. Об этом сообщил глава "Почты" Михаил Волков на совещании в комитете Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

"В этом году, благодаря решениям совета директоров, решениям правительства, мы запустили работу по продаже непрофильных активов. На сегодня сумма пока не очень большая, порядка 112 млн рублей, но, по нашим оценкам, тот объем, который компания может получить от реализации непрофильных активов, оценивается в районе 20 млрд рублей", - сказал глава почтовой компании.

Волков подчеркнул, что это сможет послужить хорошим источником для погашения ранее накопленных долгов.