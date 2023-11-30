В Югре создали технологию, которая повысит коэффициент извлечения нефти на 2-5%

Речь идет о составах для добычи и техжидкости для бурения на основе отечественных компонентов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 ноября. /ТАСС/. Югорские ученые разработали технологию, которая позволит повысить коэффициент извлечения нефти на 2-5%. Они создали составы для добычи и техжидкости для бурения на основе отечественных компонентов, сообщила глава региона Наталья Комарова во время отчета о результатах деятельности правительства автономного округа за 2023 год, инвестиционного послания, обращения к жителям, депутатам и представителям общественности региона губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"Учеными Югорского государственного университета разработаны комплексные нефтевытесняющие составы для добычи нефти и технологические жидкости для бурения на основе полностью отечественных компонентов. Их применение позволит повысить на зрелых месторождениях коэффициент извлечения нефти на 2-5%", - сказала она.

Губернатор добавила, что Югра - ключевой нефтегазодобывающий регион страны, недропользователи за 10 месяцев этого года добыли 180,3 млн тонн нефти, 24,3 млрд куб. м природного и попутного нефтяного газа. В пробную эксплуатацию введены Юккун-Ёганское и Восточно-Рогожниковское месторождения.

Нефтегазодобывающие предприятия региона внедряют цифровые, инновационные технологии, создают отечественные высокотехнологичные "ключи" для разработки трудноизвлекаемых запасов, заботятся об окружающей среде, жизни, безопасности и здоровье югорчан, помогают коренным народам, отметила Комарова.