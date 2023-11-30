В Калининградской области начали переговоры с таксопарками о переводе машин на электротягу

Первые результаты могут появиться в 2024 году

КАЛИНИНГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Калининградской области начали переговоры с местными таксопарками о переводе транспорта на электрическую тягу. Первые результаты могут появиться в 2024 году, сообщил журналистам в кулуарах сессии "Электромобильность Калининградской области: новые горизонты развития", организованной в Калининграде Агентством стратегических инициатив и госкорпорацией ВЭБ.РФ, заместитель правительства региона Дмитрий Кусков.

"Сейчас мы ведем переговоры с тремя таксопарками по поводу перевода их на электричество полностью либо частично. Мы надеемся, где-то в середине следующего года какой-то из таксопарков уже закупит первую очередь транспортных средств на электричестве", - сказал Кусков.

Зампред областного правительства отметил, что региональные власти рассматривают ряд мер поддержки для таксопарков, чтобы стимулировать их к такому переходу. Они могут получить, в частности приоритеты в использовании платных парковок, льготного доступа в аэропорт, где за въезд машин и их пребывание на стоянке взимается плата. С таксопарками также обсуждается вопрос приоритетов по установке зарядных станций для электромобилей.

В настоящее время на территории области зарегистрировано 306 электромобилей, отметил Кусков. В области установлены 26 зарядных станций. Для развития электротранспорта, в особенности частного, их количество нужно увеличивать в разы, отметил он.

Область рассчитывает на включение в федеральную программу в качестве пилотного региона по электрификации транспорта. С учетом изолированности, компактности и более мягких погодных условий, чем во многих регионах России, Калининград подходит для реализации такого проекта больше других в стране, считает Кусков. По его словам, в 2024 году область планирует выйти с инициативами в части мер господдержки, в том числе федеральных, развития электротранспорта.

Рынок электрокаров

В целом рынок электромобилей в Калининградской области оценивается в 20 тыс. машин на ближайшее десятилетие, сообщил на сессии "Электромобильность Калининградской области: новые горизонты развития" вице-президент компании "Автотор-холдинг" Дмитрий Чемакин. "Мы оцениваем рынок Калининградской области - 20 тыс. электрических автомобилей. Это оценка рынка, который мы увидим в ближайшее десятилетие. Это наша оценка, на которую мы ориентируемся при подготовке предложений по мерам развития зарядной инфраструктуры", - сказал он.

Для рынка в 20 тыс. электромобилей области потребуется порядка 1,7 тыс. медленных и быстрых зарядных станций, включая как личные, так и публичные, Чемакин. Для публичного пользования, по его словам, в ближайшее десятилетие области потребуется порядка 170 медленных и 55 быстрых зарядных станций. Еще порядка 1,5 тыс. - в корпоративном и личном использовании.

"Автотор" в свою очередь в 2024 году планирует выпуск как коммерческого, грузового, так и легкового электротранспорта и для личного пользования, и для предоставления услуг, например, такси, каршеринга - до двух посадочных мест. Наряду с этим компания развивает проект ремоторизации транспорта. Он предполагает замену агрегатов машин с двигателями внутреннего сгорания на электрические компоненты. "По сути это создает электромобиль", - пояснил Чемакин, добавив, что такой подход позволит компаниям перевести свой транспорт на электрическую тягу с экономией средств. Кроме того, компания уже в 2023 году планирует выпустить первую партию собственных компактных электромобилей.

Губернатор области Антон Алиханов ранее сообщал, что регион планирует поэтапный перевод транспорта в регионе на электродвижение. Обсуждение этого вопроса ведется во взаимодействии с "Автотором", Росатомом, который строит в области гигафабрику по производству литий-ионных батарей для электромобилей, и экспертным сообществом. По его словам, чтобы заинтересовать владельцев частного автотранспорта в переходе на автомобили с электрической тягой, рассматривается возможность оформления регионального утилизационного гранта, чтобы при сдаче в утилизацию старого бензинового автомобиля, владелец мог получить некую сумму на покупку нового электромобиля.