В ООН предупредили о рисках для прав человека из-за развития искусственного интеллекта

Это связано, в частности, со способностью цифровых технологий влиять на глобальную политику, заявили во всемирной организации

ЖЕНЕВА, 30 ноября. /ТАСС/. Появление генеративного искусственного интеллекта (ИИ) увеличивает риск нарушения прав человека. Это связано, в частности, со способностью цифровых технологий влиять на глобальную политику, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Выступая на форуме, посвященном проблематике искусственного интеллекта и правам человека, он отметил, что "появление генеративного ИИ представляет собой парадокс прогресса". С одной стороны это изобретение может решить сложные проблемы и вызвать революцию в образе жизни людей, а с другой, оно "усиливает серьезные риски, которые могут подорвать человеческое достоинство и права". Тюрк пояснил, что его "все больше беспокоит способность цифровых технологий изменять общество и влиять на глобальную политику". "На 2024 год запланировано около 70 выборов, охватывающих страны с населением в 4 млрд человек, и свою роль могут сыграть цифровые фейки и кампании по дезинформации", - сказал он. "Крайне важно, чтобы мы выступали в качестве неприступной опоры против дезинформации и манипуляций", - добавил Тюрк.

Как подчеркнул верховный комиссар ООН, "крайне важно обеспечить, чтобы права человека были основой на протяжении всего жизненного цикла технологий искусственного интеллекта, с согласованными усилиями правительств и корпораций по созданию эффективных рамок управления рисками и оперативных защитных мер". По словам Тюрка, "прежде всего, генеративный ИИ нуждается в управлении", которое "должно быть основано на правах человека" и способствовать продвижению "ответственного делового поведения".

Необходимо, чтобы "все государства защищали людей от нарушений прав человека, вызванных ИИ", констатировал верховный комиссар. В свою очередь корпорации должны "обеспечить, чтобы их алгоритмы искусственного интеллекта, операционные процессы и бизнес-модели обеспечивали уважение прав человека". "Наше сотрудничество должно объединить государства, корпорации, гражданское общество и отдельных лиц ради общей миссии: обеспечить, чтобы ИИ служил наилучшим интересам человечества", - резюмировал Тюрк.