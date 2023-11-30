В Чувашии расходы бюджета в 2024 году увеличатся на 9,6%

Вице-премьер республики - министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков отметил, что бюджет сохраняет социальную направленность

ЧЕБОКСАРЫ, 30 ноября. /ТАСС/. Доходы республиканского бюджета Чувашии в 2024 году увеличатся на 11,7% и составят 89,6 млрд рублей, расходы возрастут на 9,6% по сравнению с бюджетом 2023 года - до 91 млрд рублей. Соответствующий закон о республиканском бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов принят госсоветом республики.

"Расходы [республиканского бюджета в 2024 году] предлагается утвердить в сумме 91 млрд рублей. Если сравнить с первоначально утвержденным бюджетом 2023 года, то это больше чем на 8 млрд рублей, или на 9,6%. По сравнению с расходами доковидного бюджета 2019 года рост составляет 35,8 млрд рублей, или в 1,7 раза", - сообщил на сессии первый вице-премьер республики - министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

По его словам, бюджет сохраняет социальную направленность: на социально-культурную сферу предусмотрено 57,2 млрд рублей, что составляет 63% от общего объема расходов. "Бюджетно-налоговая политика на ближайшую "трехлетку" ориентирована, в первую очередь, на безусловное выполнение принятых расходных обязательств, обеспечение в полном объеме социально значимых расходов, [сохранение] стабильности социально-экономической ситуации в республике, включающую в себя поддержку занятости, доходов граждан, обеспечение достижения национальных целей развития, реализацию программ развития инфраструктуры и поддержку отраслей экономики", - подчеркнул Ноздряков.

В Минфине Чувашии ТАСС сообщили, что доходы республиканского бюджета в 2024 году по сравнению с первоначально утвержденным планом на 2023 год увеличатся на 11,7% и достигнут 89,6 млрд рублей. Отмечается, что учтены дополнительные инструменты финансирования, предложенные правительством России, их размер составит 8,8 млрд рублей.

По информации министерства, бюджет на 2024 год спроектирован с дефицитом в размере 1,4 млрд рублей, что составляет 2,6% к собственным доходам. Государственный долг республики на 1 января 2025 года прогнозируется в объеме 19,5 млрд рублей, из которых 13,1 млрд рублей - обязательства по бюджетным кредитам. Соотношение госдолга к собственным доходам оценивается в размере 37,2%.

21 ноября Госсовет Чувашии принял в первом чтении законопроект о республиканском бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. 30 ноября состоялось второе чтение, в ходе которого парламентарии поддержали финансовый документ во втором чтении.