Сийярто: Венгрия продолжит сотрудничество с РФ в энергетике, несмотря на внешнее давление

По словам главы МИД Венгрии, внешняя политика его страны основана на национальных интересах

БУДАПЕШТ, 30 ноября. /ТАСС/. Будапешт продолжит сотрудничество с Москвой в области энергетики, несмотря на оказываемое на него внешнее давление. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Скопье.

"Наша внешняя политика основана на национальных интересах, и мы не приемлем никакого внешнего давления. Именно поэтому в предстоящий период мы будем сотрудничать с Россией в области энергоснабжения так же, как мы это делали до сих пор", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"В связи с этим, - продолжил глава венгерского МИД, - есть две очень важные новости". По его словам, прошлой ночью в Пакше были завершены работы по возведению противофильтрационной завесы (ПФЗ) - важного инженерного сооружения, необходимого для защиты строительного котлована и самой станции от грунтовых вод. "Это означает, что мы построили стену ПФЗ длиною 2,7 км с рекордной скоростью. Поставленная нами цель сооружения двух новых блоков АЭС в Пакше к началу 2030-х годов остается вполне реалистичной", - отметил Сийярто.

"Что касается поставок природного газа и нефти, то мой коллега Сергей Лавров заверил нас, что Россия и российские компании будут полностью соблюдать заключенные с нами контракты. Все поставки осуществляются по плану, и так и будет дальше", - сообщил венгерский министр.

Венгрия продолжает получать основные объемы газа из России по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. Нефть для НПЗ в Венгрии поступает из России через территорию Украины по южной ветке трубопровода "Дружба", которая выведена из-под действия санкций. Кроме того, АЭС "Пакш", обеспечивающая выработку половины всей электроэнергии в стране, использует российское ядерное топливо. На станции идет сооружение двух новых энергоблоков по проекту Росатома.