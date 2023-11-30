Дефицит окончательного варианта бюджета Калужской области составит около 700 млн рублей

Дополнительные средства позволили увеличить финансирование программ в сферах здравоохранения, образования, жилищного строительства и другие важные направления

КАЛУГА, 30 ноября. /ТАСС/. Бюджет Калужской области на 2024 год приняли в окончательном чтении, прогнозируемый дефицит составит около 700 млн при общих доходах в 82,4 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального заксобрания.

"30 ноября на заседании сессии законодательного собрания основной финансовый документ региона был принят в окончательном, третьем чтении. Доходы областного бюджета в 2024 году составят 82,4 млрд рублей. Расходы - 83,1 млрд рублей. В итоговой редакции бюджета учтены поправки, обусловленные поступлением в регион дополнительных средств в размере 4,4 млрд рублей из федеральной казны", - уточняется в сообщении.

В документе отмечено, что дополнительные средства позволили увеличить финансирование программ в сферах здравоохранения, образования, жилищного строительства и другие важные направления.

Председатель заксобрания области Геннадий Новосельцев, слова которого приводит пресс-служба, добавил, что увеличены средства на программу инициативного бюджетирования и на школьные инициативы - по 50 млн рублей. Также на реализацию программы "Чистая вода" запланированы средства в объеме 150 млн рублей, а на приобретение жилищных сертификатов для детей-сирот в дополнение к предусмотренным средствам выделено 50 млн рублей.