Урожай вина в Италии может сократиться на 20% из-за климатических изменений

Как отмечается в исследовании итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, даже производство оливкового масла первого отжима оценивается примерно в 290 тыс. тонн, что значительно ниже среднего показателя за последние четыре года

РИМ, 30 ноября. /ТАСС/. Изменение климата приводит к сокращению урожаев: так, в Италии урожай вина может сократиться на 20%, а фруктов - на 30%. Об этом говорится в исследовании итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, которое было опубликовано в связи с открытием в Дубае Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

Как отмечается в документе, "даже производство оливкового масла первого отжима (extra virgin) оценивается примерно в 290 тыс. тонн, что значительно ниже среднего показателя за последние четыре года".

"На данный момент в Италии 2023 год занимает второе место среди самых теплых лет с 1800 года с температурой на 1,05 градуса выше, чем исторический средний показатель", - указывают эксперты.

COP28 пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. На ней ожидаются десятки мировых лидеров. Как ранее сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме, президент США Джо Байден не будет присутствовать на мероприятии.