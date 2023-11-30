Россия углубит объемы сокращения поставок нефти и топлива до 500 тыс. б/с до конца марта

Как отметил вице-премьер Александр Новак, в дальнейшем для поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно возвращены на рынок темпом, зависящим от рыночной конъюнктуры

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россия приняла решение углубить объемы сокращения поставок нефти и топлива с текущих 300 тыс. баррелей в сутки до 500 тыс. баррелей в сутки. Они продлятся до конца марта 2024 года, говорится в заявлении вице-премьера России Александра Новака по итогам встречи ОПЕК+.

"Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на 300 тыс. баррелей в день еще на 200 тыс. баррелей в день, чтобы достичь 500 тыс. баррелей в день, и продлит это добровольное сокращение поставок до конца I квартала 2024 года в координации с некоторыми странами ОПЕК+", - сказал Новак, его слова опубликованы на сайте правительства.

"Это сокращение будет рассчитано на основе среднего уровня экспорта за май и июнь 2023 года и составит 300 тыс. баррелей в сутки нефти и 200 тыс. баррелей в сутки нефтепродуктов", - добавил вице-премьер.

Новак добавил, что в дальнейшем для поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно возвращены на рынок темпом, зависящим от рыночной конъюнктуры. "Дополнительное добровольное сокращение призвано усилить превентивные меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", - подчеркнул он.

Новак добавил, что Россия также провела встречу с пятью утвержденными вторичными источниками, которые оценивают соответствие производства соглашению ОПЕК+, и пятью агентствами по оценке экспорта. Это позволит обеспечить точность и надежность их оценки, которая будет продолжать проводиться на ежемесячной основе, сказал он.