Мосстат заявил, что цены на бензин в Подмосковье в октябре снизились больше, чем в столице

Цена на бензин марки Аи-92 составила 50,45 рубля, марки Аи-95 - 56,31 рубля, марки Аи-98 и выше - 69,07 рубля

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Потребительские цены на бензин в Подмосковье в октябре снизились больше, чем в столице. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области (Мосстат).

"В октябре 2023 года в Москве средняя потребительская цена на бензин автомобильный марки Аи-92 составила 50,45 рубля, марки Аи-95 - 56,31 рубля, марки Аи-98 и выше - 69,07 рубля, дизельное топливо - 61,86 рубля, газовое моторное топливо - 31,01 руб. По сравнению с сентябрем 2023 года цены на бензин Аи-95 снизились на 1%, Аи-92 - на 0,8%, на дизельное моторное топливо - на 0,7%, Аи-98 и выше - на 0,3%. Цена на газовое моторное топливо выросла на 11,7%", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в октябре в Подмосковье средняя потребительская цена на бензин Аи-92 составила 50,23 рубля, Аи-95 - 55,38 рубля, Аи-98 и выше - 68,98 рубля; на дизельное топливо - 62,12 рубля, на газовое моторное топливо - 29,06 рубля. "По сравнению с сентябрем 2023 года [в Московской области] цены на бензин Аи-95 снизились на 2,5%, Аи-92 - на 2,8%, на дизельное моторное топливо - на 2,7%, Аи-98 и выше - на 0,5%. Цена на газовое моторное топливо выросла на 10%", - резюмировали в пресс-службе.