Путин проведет встречу с Сечиным

Она пройдет в закрытом режиме

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня пообщается с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

Глава государства сам анонсировал встречу 29 ноября в ходе беседы с молодыми учеными. В частности, он обещал обсудить с Сечиным в числе прочего поддержку геномных исследований.

Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, встреча состоится в закрытом режиме. По словам представителя Кремля, это будет "обычное, регулярное" общение, не приуроченное к какому-то конкретному поводу, например, к состоявшемуся 30 ноября заседанию ОПЕК+. В целом Песков не стал раскрывать повестку встречи и отвечать на вопрос, могут ли Путин и Сечин обсудить решения по регулированию нефтяной отрасли, которые глава "Роснефти" раскритиковал на днях.

Так, Сечин выразил несогласие с некоторыми решениями по топливному демпферу и по налогообложению нефтяников. Его слова приводили в пресс-службе "Роснефти". В частности, отмечал глава компании, постоянное изменение системы налогообложения отрасли затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и реализацию уже начатых проектов. По оценке Сечина, непроработанное решение по сокращению демпферных выплат нефтяникам спровоцировало топливный кризис в РФ в августе - сентябре.

В предыдущий раз Путин и Сечин публично встречались в сентябре на судоверфи "Звезда" в Приморском крае. Тогда они вместе приняли участие в торжественной церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза "Алексей Косыгин" и танкера-челнока "Валентин Пикуль". При этом, как отмечал Песков, у главы государства традиционно проходит много внутренних встреч и совещаний, "гораздо чаще, чем сообщается".