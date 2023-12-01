В России стартовал эксперимент маркировки отдельных видов радиоэлектроники

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. В России запущен эксперимент маркировки отдельных видов радиоэлектронной продукции, такой как розетки, светочувствительные проводники, лампы и светотехника. Он продлится до 28 февраля 2025 года. Соответствующее постановление правительства ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак ранее отмечал, что маркировка радиоэлектронной продукции сможет гарантировать ее соответствие заявленным техническим характеристикам и качество сборки.

По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак"), помимо контрафактной продукции на рынке радиоэлектроники существует неблагоприятная для развития российского бизнеса конкурентная среда. Как отметили в ЦРПТ, некоторые компании везут светотехнику из других стран, переупаковывают и выдают за российскую, и на этом основании выигрывают тендеры на госпоставки. "В итоге господдержка уходит серому бизнесу, а российские производители не получают стимулов для развития. Чтобы решить эти проблемы на рынке, сегодня запускается эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции (розетки, светочувствительные проводники, лампы, светотехника), который продлится до 28 февраля 2025 года", - указали в ЦРПТ.

В центре добавили, что еще до объявления эксперимента почти 40 компаний отрасли, в том числе крупнейшие, выразили готовность к участию в нем, а на семи предприятиях прошло изучение производства и технической возможности маркировки.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.