Газопровод длиной 200 м на западе Казахстана вернут в собственность государства

Как сообщили в пресс-службе правительства, он был приобретен частной компанией с многочисленными нарушениями

АСТАНА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены вернуть газопровод, расположенный в Атырауской области на западе страны, в государственную собственность. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Под председательством премьер-министра Алихана Смаилова прошло заседание комиссии по демонополизации экономики, на котором рассматривался вопрос возврата незаконно приобретенных активов в сфере транспортировки товарного газа. Генеральная прокуратура в ходе проверки установила, что в 2021 году частная компания приобрела в Атырауской области газопровод протяженностью свыше 200 м по заниженной стоимости и с многочисленными нарушениями. В частности, нарушена норма закона о приоритетном праве национального оператора компании QazaqGaz на приобретение объектов газоснабжения.

"По итогам обсуждения комиссией принято решение направить соответствующие материалы в суд для признания сделки по передаче газопровода недействительной и возврата актива в собственность государства. В дальнейшем его планируется использовать для газоснабжения крупных промышленных предприятий региона", - говорится в сообщении.

Глава правительства отметил, что аналогичную работу нужно провести и по другим предприятиям, где сложилась похожая ситуация.