В Бурятии отремонтировали аварийный мост через реку Аргаду

Стоимость работ составила 28,6 млн рублей

ТАСС, 1 декабря. Аварийный мост через реку Аргада в Бурятии длиной 97 м отремонтировали за 28,6 млн рублей по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги". Об этом сообщается на сайте Минтранса республики.

"Мост через реку Аргада расположен на местной дороге и имеет важное значение для жителей улуса Харгана. Он связывает населенный пункт с региональной дорогой Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян. Прежний мост находился в аварийном состоянии, его конструкции были изношены и частично разрушены. В настоящее время благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" у местных жителей есть новый надежный мост, соответствующий всем нормативам", - говорится в сообщении.

Капитальный ремонт начался в ноябре 2022 года. Были заменены опоры, пролеты и мостовое полотно. В работе использовали лиственницу. Предполагается, что новый мост прослужит более 50 лет. Кроме того, были отремонтированы подходы к мосту, обновлена дорожная одежда, установлены ограждения и знаки.