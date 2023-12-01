Центр МТС разработал библиотеку для создания нейросетей

Она открыта для всех желающих

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Центр Big Data МТС разработал библиотеку Coolgraph для специалистов по глубокому обучению нейросетей и открыл ее для всех желающих, сообщили ТАСС в МТС. Проект, опубликованный на Github, позволяет строить графовые нейросети, отличающиеся от стандартных, с помощью нескольких строк кода.

Графовые нейросети, в отличие от обычных моделей машинного обучения, учитывают любые взаимосвязи в данных и обобщают все предыдущие подходы. Нейросеть благодаря этому получается более гибкой и вариативной. Как пример, таким образом в чат-ботах каждое слово анализируется в контексте предыдущих слов, на основе которых выдается максимально точный ответ.

"Для достижения прорывов в области машинного обучения необходимо большое количество талантливых людей, экспериментирующих с технологиями. Наша библиотека решает эту задачу за счет снижения порога входа в графовые нейросети. Эта технология с одной стороны объединяет в себе известные модели глубокого обучения как частные случаи, а с другой стороны дает инструмент для новых исследований", - прокомментировал открытие исходного кода библиотеки директор центра Big Data МТС Виктор Кантор.