Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре не изменился

Он составил 53,8 пункта, сообщается в исследовании S&P Global

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в ноябре 2023 года не изменился и составил 53,8 пункта, как и месяцем ранее, сообщается в исследовании S&P Global.

"Состояние сектора укреплялось в течение последних 19 месяцев", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что текущее значение индекса PMI сигнализирует о дальнейшем существенном улучшении ведения бизнеса. Ключевым положительным моментом стало увеличение новых заказов, при этом их объем был только немного ниже, чем в октябре, когда количество новых предприятий росло в наибольшей степени с марта 2011 года.

Также, по данным S&P Global продолжающееся заметное увеличение объема новых заказов означает, что производители вновь увеличили производство в ноябре.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.