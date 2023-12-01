"Транснефть" увеличит мощности нефтепродуктопроводов в семи регионах РФ на 20%

Это позволит нарастить поставки сырья в направлении порта Приморск на Балтике, сообщили в компании

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Транснефть - Верхняя Волга" за счет использования противотурбулентных присадок (ПТП) сможет на 20% расширить пропускную способность нефтепродуктопроводов в семи регионах Центральной России, говорится в сообщении компании. Это в том числе позволит нарастить поставки сырья в направлении порта Приморск на Балтике.

Компания провела испытания режимов транспортировки нефтепродуктов с использованием противотурбулентной присадки на магистральных нефтепродуктопроводах (МНПП) в Московской, Рязанской, Тульской, Орловской, Ивановской, Владимирской и Ярославской областях. По результатам испытаний "Транснефть - Верхняя Волга" решила использовать ПТП в трубопроводах с декабря текущего года.

"Применение присадок позволит увеличить пропускную способность до 20% нефтепродуктопроводов Новки - Рязань, Рязань - Тула - Орел, Рязань - Москва, а также участка Филино - Ярославль МНПП Горький - Ярославль без реконструкции объектов МНПП и строительства лупингов", - сказали в компании.

"Цель - увеличение пропускной способности трубопроводов предприятия, снижение затрат на транспортировку нефтепродуктов от нефтеперерабатывающих заводов Республики Беларусь, а также увеличение поставок сырья в направлении порта Приморск", - отмечается в сообщении.

Присадки были разработаны компанией "Транснефть-Синтез", они обеспечивают увеличение пропускной способности и снижение рабочего давления при транспортировке нефтепродуктов по магистральным МНПП, а также повышают энергоэффективность процесса транспортировки. Использование отечественных компонентов ПТП снижает турбулентность в пристенной области трубопровода с уменьшением гидравлического сопротивления линейной части из-за трения, подчеркивается в сообщении.