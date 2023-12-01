США намерены добиться сокращения доходов РФ от нефти и газа вдвое к 2030 году

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт отметил, что цель санкций состоит в том, чтобы "изменить поведение России", и их нужно "придерживаться в предстоящие годы", пока будет продолжаться конфликт на Украине

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Вашингтон намерен сделать все возможное для того, чтобы доходы России от продажи нефти и газа сократились вдвое к концу десятилетия. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт газете Financial Times (FT).

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года. По прогнозу Международного энергетического агентства, который приводит FT, к 2030 году экспорт нефти и газа РФ может сократиться "по меньшей мере на 40-50%", если западные санкции против российского энергетического сектора будут выполняться.

"Мы собираемся сделать все возможное, чтобы воплотить это в жизнь", - сказал Пайетт. По его словам, цель санкций состоит в том, чтобы "изменить поведение России", и их нужно "придерживаться в предстоящие годы", пока будет продолжаться конфликт на Украине.

Продолжение санкционного режима против РФ, по оценке Пайетта, "будет иметь огромные геополитические последствия с точки зрения <...> способности России использовать энергоресурсы как стратегический актив".

В декабре прошлого года Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

Президент РФ Владимир Путин в конце 2022 года своим указом запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. В настоящее время Россия добровольно сокращает добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки от уровня февраля 2023 года.