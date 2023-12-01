Тюменская область считает Бангладеш перспективным направлением экспорта молочной продукции

Замгубернатора региона Андрей Пантелеев порекомендовал руководителям компаний выехать в Бангладеш и "посмотреть на возможности своими глазами"

ТЮМЕНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Бангладеш является перспективным направлением для экспорта молочной продукции из Тюменской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев на пленарной сессии "Экспортный горизонт от Азии до Африки" Тюменского экспортного форума.

"Тюменская область себя обеспечивает в полной мере [молочной продукцией] и много вывозит за пределы региона. В Бангладеш поставляется молочная продукция из Норвегии, <...> я считаю, что для наших компаний, кто занимается производством молочной продукции, есть о чем задуматься", - сказал Пантелеев.

Он порекомендовал руководителям компаний выехать в Бангладеш и "посмотреть на возможности своими глазами".

Глава региона Александр Моор отметил, что число экспортеров в области растет. За пять лет работы форума их число увеличилось более чем в два раза.

Тюменский экспортный форум проходит 1 декабря. В его работе принимают участие делегации из Китая, Бангладеш, Ганы, Марокко и Чада. Всего на полях форума будет работать более 40 профильных экспертов.