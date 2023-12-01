"Транснефть" планирует построить четыре новых резервуара для нефти в ХМАО

Объем каждого из них составит 20 тыс. куб. м

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Транснефть - Сибирь" построит в ХМАО четыре новых резервуара для нефти, говорится в сообщении компании.

"Транснефть - Сибирь" возводит четыре новых резервуара на линейной производственно-диспетчерской станции "Каркатеевы" Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов. Проект строительства получил положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России", - говорится в сообщении.

Уже выполнены работы нулевого цикла с устройством фундаментов всех резервуаров объемом 20 тыс. куб. м каждый и необходимой трубопроводной обвязкой, ведется монтаж металлоконструкций резервуаров.

"Цель - увеличение емкости резервуарного парка для обеспечения сохранения качественных показателей нефти в системе магистральных нефтепроводов в соответствии со схемой технологических грузопотоков, а также бесперебойной эксплуатации системы МН. Работы по возведению объектов резервуарного парка ЛПДС "Каркатеевы" проводятся в рамках инвестиционной программы ПАО "Транснефть", - отмечает компания.

Проект также предусматривает строительство узлов запорной арматуры, технологических трубопроводов, комплектной трансформаторной подстанции, помещений с электроприводными задвижками. В рамках обеспечения требований экологической безопасности при благоустройстве прилегающей территории запланировано укрепление откосов обвалования георешеткой.