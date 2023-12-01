Орбан считает, что ЕС должен использовать для помощи Украине специальный фонд

Каждая страна сможет вносить туда средства на добровольной основе, отметил премьер-министр Венгрии

БУДАПЕШТ, 1 декабря. /ТАСС/. Венгрия предлагает Евросоюзу не использовать общий бюджет сообщества для финансовой поддержки Украины, а создать для этого специальный фонд, куда каждая страна сможет вносить средства на добровольной основе. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

По его словам, "ЕС отправляет оружие и деньги на Украину вагонами, и эти деньги исчезают из европейской экономики", в то время как сами европейские страны испытывают серьезные трудности. "Поэтому было бы лучше, если бы мы не отправляли туда эти деньги", - сказал глава правительства. "Если Украине нужны деньги, то давайте создадим межгосударственный фонд, куда каждая страна сможет вносить деньги, если захочет, а не использовать для этого общие средства ЕС", - предложил Орбан.