Кабмин выделил 10 млрд рублей на поддержку производителей зерновых культур в РФ

Согласно заявлению правительства, в первую очередь средства получат аграрии, чьи доходы ниже среднероссийских, в том числе из-за специфики климата и удаленности их регионов от морских портов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 10 млрд рублей на компенсацию затрат производителей пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Правительство продолжает системную поддержку предпринимателей, работающих в агропромышленном комплексе. На компенсацию затрат производителей пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя будет дополнительно направлено 10 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этому будет оказана государственная поддержка еще большему числу производителей сельскохозяйственной продукции, включая тех, кто трудится в Центральной России, Поволжье и Сибири. В первую очередь средства получат аграрии, чьи доходы ниже среднероссийских, в том числе из-за специфики климата и удаленности их регионов от морских портов.

Участники рынка смогут компенсировать до 50% затрат на производство и реализацию зерновых культур, что будет способствовать сохранению посевных площадей, наращиванию экспортных мощностей и созданию новых рабочих мест на селе.

В этом году из федерального бюджета на поддержку производителей зерновых культур было направлено 20 млрд рублей. Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда кабмина. Вопрос о выделении средств был одобрен на заседании правительства 30 ноября.