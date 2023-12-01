Суд обязал "Уральские авиалинии" не навязывать платные допуслуги при покупке билета

Роспотребнадзор ранее провел контрольную закупку авиабилета на сайте авиакомпании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд обязал авиакомпанию "Уральские авиалинии" не включать автоматически в договор перевозки пассажиров, который оформляется при покупке билета на сайте, согласие на предоставление платных дополнительных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда по итогам рассмотрения апелляции управления Роспотребнадзора по Астраханской области.

"Свердловский областной суд отменил решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга и вынес новое решение, которым удовлетворил исковые требования истца. На ОАО "Уральские авиалинии" возложена обязанность прекратить автоматическое включение в договор авиаперевозки пассажиров согласие на предоставление дополнительных платных услуг", - говорится в сообщении.

В суде пояснили, что "автоматическое согласие при оформлении авиабилетов дистанционным способом на приобретение допуслуг и при этом невозможность понять, что ты приобретаешь, вводят потребителя в заблуждение при заключении сделок". "Проставленное за потребителя согласие не может считаться добровольным, осознанным и свободным выражением им желания заключить договор, даже несмотря на то, что гражданин может отказаться от услуги", - отметили в пресс-службе.

Ранее Роспотребнадзор провел контрольную закупку авиабилета на официальном сайте авиакомпании. При оформлении был выбран тариф "Промо", который предполагал перелет без питания, информация о дополнительных платных услугах отсутствовала. При оформлении авиабилета автоматически, без согласия потребителя, подключались дополнительные платные услуги, рассказали в пресс-службе облсуда. Кроме того, в управление Роспотребнадзора по Астраханской области поступало информационное письмо Центробанка, согласно которому на сайте авиакомпании при покупке билетов клиент сталкивается с навязыванием услуг, а именно автоматически проставляется согласие потребителя на заключение договора добровольного страхования.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга ранее оставил иск к авиакомпании без удовлетворения, после чего истец подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

В авиакомпании "Уральские авиалинии" ТАСС отказались комментировать решение суда.