В Ростехе сообщили, что испытания авиадвигателя ПД-35 запланированы на начало 2024 года

В госкорпорации отметили, что авиадвигателей такого размера и мощности еще не выпускали

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Испытания турбореактивного двигателя ПД-35 планируется провести в начале 2024 года, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Ростеха.

"Испытания полноразмерного турбореактивного двигателя пятого поколения ПД-35 запланированы на начало 2024 года. В России авиадвигателей такого размера и мощности еще не выпускали - диаметр вентилятора составляет 3,1 м, тяга - 35 тонн", - сообщили в госкорпорации.

В Ростехе напомнили, что в октябре успешно прошли первые испытания газогенератора авиадвигателя ПД-35 в условиях, имитирующих работу полноразмерного мотора.

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что двигатель ПД-35 может появиться к 2030 году. При этом его тяга может быть ниже 35 тонн, точное решение будет весной 2024 года.

Разработка двигателя ПД-35 началась летом 2016 года на двух заводах: пермском "Авиадвигателе" и рыбинском "Сатурне" (оба входят в Объединенную двигателестроительную корпорацию). Предполагается, что ПД-35, в отличие от предшествующей модификации ПД-14, будет иметь тягу на 16 тонн больше (до 35 тонн). Двигатель ПД-35 необходим российской авиационной промышленности для создания новых широкофюзеляжных самолетов.