Ленобласть продала отель "Звездный" в Сочи за 4,5 млрд рублей

Гостиничный комплекс расположен в Сочи, его строили в рамках подготовки к Олимпиаде-2014

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Ленинградская область продала почти 100% акций отеля "Звездный" в Сочи за 4,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

"Стоимость недвижимости, находившейся в собственности региона с 1995 года, составила 4,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

"Для увеличения доходной части бюджета Ленобласти было принято управленческое решение о продаже акций отеля в размере 99,97% от общего количества", - прокомментировала председатель комитета по управлению государственным имуществом Маринэ Тоноян.

Гостиничный комплекс "Звездный" в Сочи выставили на продажу в ноябре.

Ленобласть взяла на себя обязательство по строительству отеля в 2006 году в рамках подготовки к Олимпиаде-2014. В 2013 году объект ввели в эксплуатацию.