ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за рекламы кредитной карты

В ведомстве подчеркнули, что существенная информация об условиях получения беспроцентного периода, максимальной сумме кешбэка, а также минимальной сумме первой покупки для его получения сообщалась в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения законодательства при рекламе кредитной карты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ФАС России поступили обращения граждан с претензиями к рекламе кредитной карты АО "Альфа-банк". "В рекламном ролике банк размещал всю существенную информацию в поясняющих сносках мелким шрифтом в течение короткого времени. В ролике крупным шрифтом указывалась информация о возможности годового беспроцентного использования карты. Кроме того, в рекламе озвучивалось и крупным шрифтом сообщалось о предоставлении кешбэка 100% за первую покупку", - отмечается в сообщении ФАС.

В антимонопольном ведомстве подчеркнули, что существенная информация об условиях получения беспроцентного периода, максимальной сумме кешбэка, а также минимальной сумме первой покупки для его получения сообщалась в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени. В результате форма и время размещения текста в поясняющих сносках не позволяли потребителям получить всю необходимую для осознанного выбора информацию, указали в ФАС.

"По мнению ФАС России, если существенные условия предоставления финансовой услуги формально присутствуют в рекламе, но не могут быть восприняты потребителем - они не доведены до него надлежащим образом. Таким образом, реклама вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемой услуги", - сообщили в службе.

Там указали на утверждение в рекламе, что "Альфа-банк - лучший мобильный банк", а далее следовала поясняющая сноска: "по версии Markswebb". "Однако она (сноска) приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени и не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта с продуктами других банков", - пояснили в антимонопольной службе.

ФАС России оценит ролик АО "Альфа-банк" на предмет нарушения рекламного законодательства. В случае установления вины банку грозит ответственность в соответствии с Законом о рекламе.