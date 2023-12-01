"Автоваз" возобновил выпуск внедорожников Niva с ABS и двигателями Евро-5

Рекомендованная розничная цена Niva Legend составит от 927,5 тыс. рублей, а Niva Travel - от 1,215 млн рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Автоваз" возобновил производство автомобилей Lada Niva Legend и Niva Travel, оснащенных антиблокировочной системой тормозов (ABS) и двигателями экостандарта Евро-5. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя.

Рекомендованная розничная цена Niva Legend составит от 927,5 тыс. рублей, а Niva Travel - от 1,215 млн рублей.

"Автоваз" начал выпуск автомобилей Lada Niva Legend и Lada Niva Travel в версии 2024 модельного года. Легендарные внедорожники вновь получили антиблокировочную систему тормозов и систему снижения токсичности, соответствующую эко-стандарту Евро-5", - сказано в сообщении.

Калибровки и блоки управления двигателей под стандарт Евро-5 разработаны в России, автомобили прошли полный цикл испытаний. "Антиблокировочная система тормозов также появилась на внедорожниках Niva после реинжиниринга и комплекса проведенных испытаний", - добавили в компании.

ABS и экостандарт Евро-5 доступны во всех комплектациях обеих моделей.

Ранее президент компании Максим Соколов сообщал, что в декабре текущего года "Автоваз" возобновит производство всех моделей Vesta и Niva, оснащенных двигателями экостандарта Евро-5, а также восстановит выпуск внедорожников Niva с антиблокировочной системой тормозов.