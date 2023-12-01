Нижегородское УФАС оштрафовало "Яндекс" за нарушение закона о рекламе

Размер штрафа составил 200 тыс. рублей

ТАСС, 1 декабря. Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области оштрафовало "Яндекс" на 200 тыс. рублей за распространение рекламы медицинского оборудования без предупреждения о наличии противопоказаний, сообщает пресс-служба управления.

Пользователю предлагалось купить кварцевый облучатель. Однако дисклеймер с предупреждением о возможных противопоказаниях в спорной рекламе отсутствовал.

"Из-за несоблюдения требований, установленных в рекламном законодательстве, общество ["Яндекс"] привлечено к административной ответственности. Размер штрафа составил 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, создание рекламных публикаций на сервисе "Яндекс. Директ" осуществляется в соответствии с установленными правилами, в которых "Яндекс" обязался самостоятельно включать в рекламные публикации предупреждение. Но в нарушении ч. 7 ст. 24 закона о рекламе лекарственных средств и медицинских услуг, в рекламе кварцевого облучателя, такое предупреждение отсутствовало.