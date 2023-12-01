Глава Petrobras сообщил, что Бразилия присоединится к ОПЕК+

Жан-Поль Пратес отметил, что страна не сократит объемы добычи нефти

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Бразилия присоединится к ОПЕК + (расширенный формат партнерства стран - экспортеров нефти ОПЕК), однако не будет сокращать объемы добычи энергоресурсов в рамках согласованных объединением ограничений. Об этом сообщил генеральный директор бразильской национальной нефтегазовой компании Petrobras Жан-Поль Пратес в интервью агентству Reuters.

"Мы никогда не стали бы частью организации, которая вводит квоты [на добычу нефти] в Бразилии. Petrobras - компания, акции которой торгуются на бирже, и у нас не может быть квот", - указал он. Бразилия в рамках ОПЕК+ "не будет иметь права голоса", поэтому на нее "не распространяются ограничения на добычу", уточнил руководитель Petrobras.

В то же время он положительно оценил будущее участие страны в партнерстве, указав, что этот шаг станет ключевым в рамках совместных усилий стран объединения и Бразилии по энергетическому переходу. По словам Пратеса, он ожидает, что страна официально примет приглашение вступить в ОПЕК+ в июне 2024 года, до тех пор она будет участвовать во встречах организации в качестве наблюдателя.

Сейчас в ОПЕК+ входят 23 страны, включая крупнейших производителей нефти в мире - Россию и Саудовскую Аравию. Бразилия также является крупным игроком в мировой нефтедобыче. По данным национального регулятора, добыча нефти в стране сейчас превышает 3 млн б/с. В июле генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс упоминал, что работает над расширением организации.