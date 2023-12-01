Янтарный комбинат в Калининграде в 2023 году поставил янтарному кластеру 10 тонн минерала

Контракт с ассоциацией "Кластер янтарной промышленности Калининградской области" - единственный прямой договор янтарного комбината с покупателями сырья

КАЛИНИНГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат госкорпорации "Ростех" произвел заключительную в 2023 году отгрузку кластеру янтарной промышленности Калининградской области 2,5 тонны ценного минерала. Тем самым предприятие полностью выполнило свои контрактные обязательства поставки в 2023 году кластеру 10 тонн янтаря на общую сумму 24 млн рублей, сообщила пресс-служба Ростеха.

Контракт с ассоциацией "Кластер янтарной промышленности Калининградской области" - единственный прямой договор янтарного комбината с покупателями сырья. Кластер был создан по поручению президента РФ в 2019 году с целью сформировать комфортную среду для бизнеса и предпринимательства в янтарной отрасли. В настоящее время ассоциация объединяет порядка 40 производителей продукции из балтийского самоцвета. В их числе - предприниматели и организации, которые занимаются обработкой янтаря, производством ювелирных, декоративно-прикладных изделий с янтарем, учебные заведения и калининградский Музей янтаря.

"В коллективной закупке по договору этого года принимали участие четыре компании кластера. Порядка 30-40% полученного объема уже переработано. Прямой оптовый контракт - это достаточно удобный механизм обеспечения производственных потребностей переработчиков области", - отметил руководитель ассоциации Антон Федосов, слова которого приводит пресс-служба.

По данным комбината, в процессе обсуждения находится контракт с ассоциацией на поставки янтаря-сырца в 2024 году.

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла - от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление госкорпорации "Ростех". Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков.

Калининградский янтарный комбинат ежегодно добывает около 600 т сырья. Объем добычи увеличился вдвое за последние десять лет, в том числе благодаря модернизации, проведенной на предприятии при поддержке госкорпорации "Ростех". С 2015 года в развитие предприятия инвестировано 1 млрд 700 млн рублей.