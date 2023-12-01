Объем средств на развитие саратовских сельских территорий вырастет в 2,6 раза в 2024 году

Губернатор Роман Бусаргин отметил, что с каждым годом в регионе растут площади орошаемых земель

САРАТОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Объем федерального финансирования на комплексное развитие сельских территорий в Саратовской области в 2024 году составит 1,2 млрд рублей, что более чем в 2,6 раза превышает показатель 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Благодаря помощи председателя Государственной думы Вячеслава Володина и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева в 2024 году объем федерального финансирования будет увеличен до 1,2 млрд рублей. В 2023 году федеральная поддержка составила 450 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, в этом году на полях региона собрано почти 6 млн тонн зерна, порядка 2 млн тонн подсолнечника. Лидерами уборочной стали аграрии Балашовского, Калининского, Турковского и Романовского районов. На торжественном мероприятии губернатор Роман Бусаргин вручил государственные и региональные награды работникам АПК Саратовской области.

Он отметил, что с каждым годом в регионе растут площади орошаемых земель - за два года введено почти 20 тыс. га. Также решается задача по вводу неиспользованной пашни для увеличения посевных площадей - за два года введено в оборот почти 80 тыс. га. На местных агропромышленных комплексах используются семена саратовской селекции: сорта озимой и яровой пшеницы, ржи, ячменя, нута, проса, сорго, подсолнечника. Как отметили в правительстве, все это позволяет повышать объемы выращиваемой продукции на территории региона.

Также губернатор выразил благодарность руководителям АПК за сохранение коллективов и повышение заработной платы сотрудникам. "Сегодня средний размер заработной платы составляет 45 тыс. рублей, это третье место в ПФО. Напомню, несколько лет назад область была на последнем месте", - цитируют губернатора в сообщении.