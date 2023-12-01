Минцифры предложило продлить программу льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний

Пока возможность оформить кредит действует до конца 2024 года, отметили в ведомстве

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минцифры РФ предложило и в настоящий момент обсуждает с профильными ведомствами вопрос продления программы льготной ипотеки для IT-специалистов из аккредитованных министерством компаний.

"Минцифры обсуждает продление программы льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний. Пока возможность оформить кредит действует до конца 2024 года", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что за полтора года действия программы оформлено уже 38,5 тыс. кредитов на общую сумму 337 млрд рублей, а средняя ставка по ним составляет 4,2%.

По данным Минцифры, чаще всего оформляют льготную ипотеку IT-специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. В министерстве напомнили, что в 2023 году правила программы упростили, снизив необходимый уровень дохода, расширив возрастные рамки, а сотрудники до 35 лет включительно больше не должны подтверждать минимальный уровень зарплаты. "До конца 2024 года по программе льготной IT-ипотеки планируется выдать не менее 50 тыс. кредитов", - заключили в министерстве.