Объем господдержки фермеров Ивановской области увеличится в 2024 году на 30%

В регионе на гранты "Агростартап" направят более 190 млн рублей

ТАСС, 1 декабря. Объем государственной поддержки фермеров в Ивановской области в 2024 году увеличится почти на 30%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В 2024 году господдержка фермеров и сельхозкооперации вырастет в регионе почти на 30%. Более 190 млн рублей направят на гранты "Агростартап", субсидии кооперативам, на развитие семейных ферм, грантовую поддержку кооперативов и сельского туризма", - говорится в сообщении.

В регионе отмечается рост объемов производства продукции в малых формах хозяйствования. Индекс производства у фермеров в 2022 году составил 116%.

В 2023 году объем господдержки фермеров вырос почти в 1,5 раза по отношению к прошлому году и составил 152,9 млн рублей.