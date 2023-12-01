"Лукойл" завершил слияние дочерних предприятий в Коми и Пермском крае

Общее число работников составляет около 12 тыс. человек

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Лукойл" завершил объединение своих дочерних предприятий "Лукойл-Пермь" и "Лукойл-Коми", говорится в сообщении компании.

Теперь "Лукойл-Пермь" владеет лицензиями на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на территории Пермского края, Удмуртии, Башкирии и Коми, а также Ненецкого автономного округа. Текущие извлекаемые запасы по всем категориям нефти составляют более 1 млрд тонн. Общее число работников - около 12 тыс. человек.

"Общество сможет обеспечить лучшее планирование инвестиционной программы, получить дополнительный эффект масштаба при закупках товаров и услуг, объединить компетенции специалистов", - отмечается в сообщении. При этом компания отмечает, что закрепит социальные гарантии работников в новом коллективном договоре, предприятие останется крупным налогоплательщиком и продолжит активную социальную политику на территориях деятельности.

"Лукойл-Коми" работала с 2001 года в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и занимала второе место по добыче среди дочерних обществ "Лукойла", разрабатывая 64 нефтяных и одно газовое месторождение в Коми и Ненецком автономном округе."Лукойл-Пермь" владела 116 лицензиями и добывала нефть на 114 месторождениях.