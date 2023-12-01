В Подмосковье около 650 млн рублей вложат в производство протеиновых концентратов

Завершить строительство и ввести в эксплуатацию комплекс инвестор планирует в I квартале 2025 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Производство протеиновых концентратов, комбикормов и кормовых добавок планирует запустить компания "Мустанг Ступино" в Московской области, инвестиции в проект оцениваются в 650 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Это второй проект компании, который будет реализован на территории особой экономической зоны "Ступино квадрат". Первый завод был запущен в 2020 году, тогда объем инвестиций составил более 1,7 млрд рублей. На сегодняшний день проект полностью реализован, и компания приняла решение построить второй комплекс. В реализацию этого проекта инвестируют более 650 млн рублей. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию комплекс инвестор планирует в I квартале 2025 года", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что в новом комплексе компания планирует запустить производство протеиновых концентратов, комбикормов и кормовых добавок.

Отмечается, что на действующем производстве в настоящее время выпускается около 4 тыс. тонн готовой продукции в месяц. После ввода в эксплуатацию нового комплекса объем производства увеличится в два раза, в основном за счет расширения линейки выпускаемой продукции.

По данным министерства, свою продукцию компания поставляет не только по всей России, но и в Казахстан, Армению и Узбекистан. В этом году компания начала работать с Азербайджаном. Также предприятие прорабатывает возможность поставок своей продукции в Грузию, Киргизию и Китай.