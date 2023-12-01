Макрон рекомендовал странам G7 отказаться от угля до 2030 года

Президент Франции заявил, что страна "намерена сдержать свое обещание и закрыть до 2027 года все тепловые станции в стране, работающие на угле"

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Франция рекомендует странам Группы семи (G7) отказаться от использования угля до 2030 года. С таким предложением выступил президент республики Эмманюэль Макрон на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

"Страны G7 должны показать пример и первыми взять на себя обязательство об отказе от угля до 2030 года", - отметил он.

По его словам, "Франция намерена сдержать свое обещание и закрыть до 2027 года все тепловые станции в стране, работающие на угле".