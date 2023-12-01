Эксперты: углубление сокращений добычи ОПЕК+ поможет не допустить падения цен нефти

Несколько стран ОПЕК+ ранее приняли решение о дополнительных добровольных сокращениях на первый квартал 2024 года, объем которых суммарно составит 2,2 млн б/с

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Дополнительные добровольные сокращения добычи нефти, согласованные ОПЕК+ на встрече 30 ноября, смогут оказать стабилизирующее влияние на нефтяной рынок и удержать котировки от более глубокого снижения. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Накануне несколько стран ОПЕК+ приняли решение о дополнительных добровольных сокращениях на первый квартал 2024 года, объем которых суммарно составит 2,2 млн баррелей в сутки (б/с). При этом Саудовская Аравия продлевает действующее с лета добровольное ограничение производства на 1 млн б/с, а Россия углубляет сокращение поставок нефти на 200 тыс. б/с, до 500 тыс. б/с. Еще на 700 тыс. б/с добычу сократят несколько стран альянса (Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Алжир и Оман). Таким образом, объем новых сокращений для рынка составит только почти 900 тыс. б/с.

Цены нефти Brent отреагировали на решение ОПЕК+ небольшим снижением - после роста в течение почти всего 30 ноября (максимально котировки росли на 1,87%) ближе к концу заседания ОПЕК+ стоимость февральского фьючерса перешла к снижению на уровне около 2%. Заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев полагает, что утвержденное сокращение добычи нефти странам ОПЕК+ уже было заложено нефтяным рынком в цены. По его мнению, существенное влияние на котировки могло оказать более серьезное уменьшение производства (например, на 2 млн б/с без учета Саудовской Аравии) или недостижение соглашения в принципе.

"Несмотря на то, что эти решения были во многом ожидаемы, они окажут важное стабилизирующее влияние на рынок, так как зимой спрос на нефть традиционно снижается, и в условиях низкой экономической активности в развитых странах такое сокращение позволит не допустить резкого падения цен (ниже $70 за баррель)", - отмечает эксперт.

О том, что решение ОПЕК+ может поддержать нефтяные котировки от более глубокого снижения, говорит и начальник управления информационно-аналитического контента "БКС мир инвестиций" Василий Карпунин. Эксперт подчеркивает, что действия ОПЕК+ выглядят оправданными с целью комфортно прохождения периода пониженного сезонного спроса на нефть зимой. "Реакция участников [рынка] - это эффект от завышенных ожиданий. Вероятно, ожидалось [реальное сокращение] более 1 млн б/с, о чем появлялись слухи в СМИ. Это и привело к локальной фиксации. Кроме того, сокращение будет только с 1 января, а не сразу", - объясняет Карпунин снижение цены Brent сразу после заседания ОПЕК+.

Последствия ошибочного прогнозирования

Аналитик "Финама" Александр Потавин предполагает, что реакция нефтяного рынка на решения ОПЕК+ может быть связана с тем, что ОПЕК ошибочно прогнозировала существенный дефицит нефти в конце 2023 когда. Потавин отмечает, что потребление нефти в мире уже не растет, а бурный рост добычи в Бразилии, Гайане, Мексике и Иране нивелирует сокращения поставок нефти со стороны ОПЕК+. "Кроме того, последние разногласия в альянсе поставили под сомнение эффективность сокращений добычи. Вдобавок крупнейшие производители ОПЕК+, в числе которых Саудовская Аравия, Россия, Кувейт, Казахстан и Алжир, заявили, что добровольные сокращения могут быть постепенно отменены после первого квартала 2024 года, если позволят рыночные условия", - говорит он.

При этом эксперт ожидает постепенного повышения котировок Brent с текущего уровня в $80 за баррель в среднем до $84-87 за баррель. "Ожидания дополнительных сокращений поставок сырья с нового года поднимет мировую стоимость энергоносителей", - прогнозирует Потавин.