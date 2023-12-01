Минсельхоз Казахстана намерен перенять опыт России в работе системы прослеживаемости зерна

Глава ведомства Айдарбек Сапаров отметил, что намерен тесно сотрудничать с РФ в вопросах развития сельского хозяйства

АСТАНА, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Казахстана намерено перенять успешный российский опыт в работе информационной системы прослеживаемости зерна. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза Казахстана по итогам встречи в Москве главы ведомства Айдарбека Сапарова с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

Сапаров отметил, что намерен тесно сотрудничать с Россией в вопросах развития сельского хозяйства. "По словам министра, Казахстану интересен опыт России по видам и направлениям государственной поддержки. Отдельно Айдарбек Сапаров остановился на интеграции информационных систем в АПК. При этом Минсельхоз Казахстана намерен перенять успешный опыт России в прослеживаемости зерна, который будет использован в разрабатываемой нашим министерством информационной системе прослеживаемости в растениеводстве", - говорится в сообщении.

Как отметил Сапаров, интеграция информационных систем Казахстана и РФ позволит упростить и оптимизировать ветеринарно-контрольные процедуры, устранить ненужные барьеры, автоматизировать и сократить время прохождения контроля на границах.

Глава Минсельхоза Казахстана также сообщил о возможности увеличить поставки говядины из республики в Россию. "В рамках телефонного разговора мы обсуждали действующие ограничения по ящуру на импорт животноводческой продукции из Казахстана в Россию. С целью дальнейшего развития и укрепления стратегического сотрудничества просим пересмотреть возможность снятия введенных ограничений, что позволит казахстанской продукции поступать на рынок Российской Федерации", - сказал Сапаров, обращаясь к Патрушеву.

В завершение встречи Сапаров и Патрушев подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства Казахстана и России.