Приложение "РЖД пассажирам" удалили из App Store

Установленные версии продолжат работать

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Приложение "РЖД пассажирам" удалено из магазина приложений App Store, однако установленные версии продолжат работать, сообщается в Telegram-канале РЖД.

"Обновлять и переустанавливать их не рекомендуется, так как новые поставить не получится", - предупредили в РЖД.

Установленные приложения на платформе Android работают без сбоев. Также всем клиентам доступна мобильная версия сайта.

Также 1 декабря из App Store были удалены приложения каршерингового сервиса "Ситидрайв" и сервиса доставки "Сбермаркет".