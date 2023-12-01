В Думе считают, что Арктической ипотекой ежегодно смогут пользоваться до 10 тыс. человек

Зампред комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов отметил, что эту программа привлечет новых специалистов к работе в северных регионах России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Программа "Арктическая ипотека" привлечет новых специалистов к работе в северных регионах России, ежегодно ей смогут воспользоваться до 10 тысяч человек. Об этом сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов ("Единая Россия").

"Арктика сегодня является для России стратегическим регионом, в котором разворачивается серьезная геополитическая борьба, здесь же проходит важнейший для нас транспортно-логистический маршрут - СМП, добываются ресурсы. Вот почему так нужны высококлассные специалисты, которые бы работали там на постоянной основе, а не вахтовым методом, чтобы они привозили на Север свои семьи, растили детей. А одна из ключевых задач любой семьи - решение квартирного вопроса. Во многом он предопределяет остаться или уехать из региона", - сказал Спиридонов.

Он добавил, что программа "Арктическая ипотека" поможет привлечь к работе в северных регионах новых специалистов и сделает Север привлекательнее для жизни. "Где новое жилье - там и новые детские сады, школы, магазины, то есть инфраструктура для жизни. Все это должно привести к развитию северных территорий. Ожидаем, что новой мерой поддержки ежегодно будут пользоваться 5-10 тыс. северян", - считает Спиридонов.

Он отметил, что при рассмотрении в Госдуме федерального бюджета предусмотрели необходимые средства на реализацию программы.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о реализации "Арктической ипотеки" под 2%. Живущим в регионах Арктической зоны людям станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на покупку или строительство жилья. Участниками льготной ипотечной программы могут стать в том числе медики и педагоги, прoработавшие в Арктической зоне не менее пяти лет, молодые супруги не старше 35 лет, oдинокие родители, вoспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет включительнo, люди, получившие земельные участки по прoграмме "Гектар", а также участники региональных программ трудовой мoбильности. Максимaльная сумма льгoтного займа по этой ипотечной программе - 6 млн рублей.