Более 160 км федеральных трасс построили и реконструировали по нацпроекту с начала года

Всего благодаря нацпроекту в 2023 году планируют построить и реконструировать участки федеральных автотрасс общей протяженностью 327 км

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. С начала 2023 года по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" построено и реконструировано 165 км федеральных дорог. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

Всего благодаря нацпроекту в 2023 году планируется построить и реконструировать участки федеральных автотрасс общей протяженностью 327 км.

"Главная цель федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети" - повышение уровня экономической связанности территорий страны. Кроме этого, ключевой задачей для нас остается развитие дорожного каркаса как между регионами, так и внутри городов, создание транспортно-логистических центров и коридоров. Для этого строим обходы крупных городов, транспортные развязки, искусственные сооружения. Так, с начала года по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" введены в эксплуатацию уже 165 км федеральных дорог", - сказал Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении.

Дорожные работы ведутся на участках дорог, подведомственных Росавтодору и ГК "Автодор". Так, по словам руководителя федерального дорожного агентства Романа Новикова, в 2023 году ввести в эксплуатацию после строительства и ремонта планируется около 226 км дорог, находящихся в ведении Росавтодора.

В Якутии в 2023 году уже досрочно перевели в асфальт 11 км федеральной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск в Алданском районе. В Ленинградской области завершилась реконструкция автодороги А-181 "Скандинавия" на участке с 65-го по 100-й км. Трасса ведет из Санкт-Петербурга к крупнейшим портам - Приморску и Выборгу, а также к Светогорскому ЦБК.

В 2023 году также завершились работы на участке с 14-го по 19-й км трассы Р-21 "Кола" в Мурманской области. Теперь этот участок имеет четыре полосы движения и освещение на всем протяжении.