Гросси отметил необходимость развития ядерной энергетики для борьбы с изменением климата

Глава МАГАТЭ отметил, что глобальная цель достичь нулевого уровня выбросов может быть достигнута к 2050 году только при условии быстрых, устойчивых и значительных инвестиций в ядерную энергетику

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Развитие атомной промышленности и расширение использования ядерной энергетики необходимы для борьбы с изменением климата. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), проходящей в Дубае.

"Использование ядерной энергии не приводит к выбросам парниковых газов, а также способствует укреплению энергетической безопасности <...>. Исследования подтверждают, что глобальная цель достичь нулевого уровня выбросов может быть достигнута к 2050 году только при условии быстрых, устойчивых и значительных инвестиций в ядерную энергетику", - сказал он.

По словам Гросси, для достижения целей Парижского соглашения по климату мощности мировой атомной энергетики должны быть удвоены, однако это требует значительного финансирования. Глава МАГАТЭ назвал "нелегкой задачей" достижение "справедливой и благоприятной инвестиционной среды для новых ядерных проектов".

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.